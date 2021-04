A partir desta segunda-feira (12) os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) voltam a ser atendidos presencialmente nas regiões Norte e Centro-Oeste. A perícia médica, a avaliação social e os demais serviços voltam a ser realizados mediante agendamento prévio.

Em nota, o INSS informou que todas as unidades estão adotando medidas rigorosas para evitar a disseminação da pandemia da Covid-19. Segundo o órgão, os protocolos de proteção e de prevenção ao contágio estão sendo respeitados.

Canais de atendimento

Apesar da retomada do atendimento presencial, o INSS recomenda que o segurado dê preferência aos canais eletrônicos do órgão. Pelo site Meu INSS ou pelo aplicativo de mesmo nome, o cidadão pode requerer benefícios, emitir extratos, cumprir exigências e agendar atendimento presencial. A assistente virtual Helô orienta sobre benefícios, esclarece dúvidas e emite senha para acesso à área restrita do portal.

Pelo telefone 135 é possível fazer inscrição na Previdência Social, obter orientações, esclarecer dúvidas, pedir benefícios e agendar atendimento presencial, entre outros serviços.

Desde meados de março, o INSS tem suspendido o atendimento presencial em diversos estados que ampliaram as restrições sociais para conter a disseminação do novo coronavírus (Covid-19). No Norte e no Centro-Oeste, os serviços presenciais foram interrompidos por duas semanas em março. Parte dos procedimentos voltou ao normal no fim do mês passado, mas as perícias médicas e as avaliações sociais continuavam suspensas nessas regiões.



