Vários usuários no mundo relataram instabilidade no Instagram na manhã desta quinta-feira (2). As principais reclamações foram a impossibilidade de atualizar o feed de notícias, stories e postar qualquer conteúdo na rede social.

No site DownDetector, que atualiza sobre instabilidades em sites e serviços, os problemas começaram a ser relatados por volta das 8h.

As reclamações ocorreram em diversas partes do mundo, incluindo no Brasil, que somou mais de 3 mil relatos. O assunto se tornou um dos mais comentados desta manhã no Twitter.

O Hoje em Dia procurou a assessoria de imprensa do Instagram e aguarda um retorno.

Como é comum em casos de instabilidade nas redes sociais, internautas pensaram ser um problema com a conexão de internet. Com isso, muitos memes sobre o tema tomaram conta da timeline. Veja alguns:

Eu brigando com meu roteador/ foi o instagram que caiu pic.twitter.com/0NSP1F4agw — umamulherarretada (@umamulherarret1) September 2, 2021

O Instagram caiu mesmo. Fica tranquilo que o problema não é a sua internet nem seu celular.



P.S. reiniciei o modem 2 vezes, coloquei e tirei do modo avião umas 3. — Carter (@essediafoilouco) September 2, 2021

o instagram caindo



o Zuckerberg: pic.twitter.com/wwJeMwrC93 — Zé (@z3g0tinh4) September 2, 2021

O Instagram caiu e eu pensando que tinham entrado na minha conta: pic.twitter.com/qMYQpFWxgc — Kauanna Jacubovski (@jacubosvski_kau) September 2, 2021

