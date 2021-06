O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, participa nesta terça-feira (1º) da cerimônia de assinatura do termo de colaboração e transferência de tecnologia do laboratório AstraZeneca com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Com o acordo, a entidade brasileira terá acesso ao método de produção do imunizante e do ingrediente farmacêutico ativo (IFA), componente fundamental das vacinas, e que trará autonomia na produção para o Brasil.



Com o acordo, a Fiocruz terá acesso ao método de produção da vacina AstraZeneca e do ingrediente farmacêutico ativo (IFA)

Acompanhe ao vivo:





​

Leia mais:

Minas confirma mais dois casos da síndrome infantil associada à Covid; 43 são investigados

Ônibus laboratório fará exames de Covid-19 no Aeroporto de Congonhas