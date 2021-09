De acordo com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, todos os brasileiros estarão vacinados até o fim de 2021. A afirmação ocorreu durante visita ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo (SP), nesta quarta (15), onde acompanhou o envio dos lotes com 1,1 milhão de doses que completam 100% das primeiras remessas da vacina contra Covid-19 para toda população adulta brasileira.

O ministro elogiou o Programa Nacional de Imunização (PNI) e, segundo ele, a vacinação contra a Covid-19 no país está sendo um sucesso, já que esse tipo de campanha é algo que o Brasil faz como nenhum país do mundo, e tem uma tradição extraordinária no tema.

“Hoje nós já atingimos mais 260 milhões de doses de vacina distribuídas. Mais de 210 milhões de brasileiros já receberam a vacina, mais de 90% da população brasileira acima de 18 anos está vacinada com a primeira dose e mais de 50% com as duas doses”, disse Queiroga.

De acordo com o ministro, todos os brasileiros estarão vacinados até o final de 2021

“Como eu disse, o PNI é a grande ferramenta para aplicar as vacinas na população e é por isso que todos os estados devem seguir junto com os municípios as recomendações técnicas do programa. É a fórmula para que tenhamos sucesso na campanha. Já estamos tendo sucesso. Já reduzimos de maneira drástica o número de casos e de óbitos", disse.

O ministro explicou que, se o país caminhar com base na orientação científica e se as recomendações do PNI forem seguidas à risca por estados e municípios, sem que cada um crie seu próprio modelo, o país acabará com o caráter pandêmico da Covid. “E eu tenho certeza de que nós vamos sair muito mais fortes da pandemia da Covid-19”.

*Com Agência Brasil



Leia mais:

Após duas semanas sem liberar remessas, Fiocruz volta a entregar doses da AstraZeneca

Doença 'urina preta' pode estar relacionada a consumo de frutos do mar