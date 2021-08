O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, acompanhado de secretários da pasta, concedeu entrevista coletiva à imprensa neste momento sobre a metodologia de distribuição de doses de vacinas contra Covid-19.

A meta do governo é imunizar toda a população adulta com duas doses até o fim do ano. De acordo com os registros no Plano Nacional de Imunizações (PNI) e nos painéis das secretarias estaduais, o Brasil aplicou mais de 168 milhões de doses, no total. Cerca de 70% da população (117 milhões de pessoas) acima de 18 anos de idade já tomaram a primeira dose.

Acompanhe, ao vivo, a entrevista:

Leia mais:

Governo federal propõe vacinar bolsistas da Capes

Ministro da Saúde pede que brasileiros se imunizem com a segunda dose contra a Covid