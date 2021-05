Morreu na manhã desta segunda-feira (3), no Hospital Geral de Nova Iguaçu, a paciente Bruna Silva Martins, que foi levada à unidade de saúde após ser baleada na cabeça em um ataque a tiros em um bar no bairro de Jacutinga, no município de Mesquita, na região metropolitana do Rio.



A chacina está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense

No ataque, ocorrido durante a madrugada, quatro homens morreram no local. Segundo informações do hospital, duas pessoas que foram socorridas em Nova Iguaçu serão submetidas a cirurgia: Stephanie da Silva, ferida na mão direita, e João Carlos Teixeira, atingido na perna direita. O estado de saúde de ambos é estável.

A chacina está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense. Os nomes das demais vítimas não foram divulgados.



Leia mais:

Ministério prorroga prazo da Força Nacional em área indígena

Rio está longe de uma 'situação confortável', diz Paes sobre Covid-19