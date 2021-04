A taxa de ocupação de leitos para Covid-19 em hospitais de operadoras de planos de saúde com rede própria atingiu em março o maior percentual desde o início da pandemia, com 80% das vagas ocupadas. O dado faz parte do Boletim Covid-19 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), divulgado nesta quinta-feira (22) com informações do mês passado.

O recorde de ocupação registrado em março foi o terceiro seguido, já que as maiores taxas anteriores eram de fevereiro (73%) e janeiro (66%). A ANS observa que o aumento foi mais intenso nas UTIs e que a alta acompanha o crescimento de casos e o surgimento de novas variantes do coronavírus no Brasil.



Taxa de 80% registrada em março, a ocupação dos leitos de Covid-19

Com a taxa de 80% registrada em março, a ocupação dos leitos de Covid-19 superou a dos leitos para os demais procedimentos (73%) pela primeira vez desde o início da pandemia. Em maio e dezembro de 2020, as duas taxas ficaram bem próximas, porém a dos demais ainda foi um ponto percentual maior.

Com dados que vão do início da pandemia até janeiro de 2021, o boletim mostra que o maior número de exames RT-PCR para a detecção da doença foi registrado em dezembro de 2020, quando 690.330 testes foram realizados na saúde suplementar.

Reclamações

A ANS informou também que recebeu 15.236 reclamações de beneficiários no mês passado, o que representa um aumento de 26,1% em relação à fevereiro.

Entre as queixas registradas, 1.525 tinham a ver com o novo coronavírus. Pouco mais da metade (51%) era a respeito de dificuldades de realizar exames e tratamentos para Covid-19, enquanto 34% se referiam a outras assistências afetadas pela pandemia.

O balanço mostra que o número de beneficiários de planos de saúde chegou em março de 2021 ao maior patamar desde setembro de 2016, com 48.037.472 pessoas cobertas. O número apresenta tendência de crescimento desde julho do ano passado, e supera o registrado em fevereiro em 0,42%.



Leia mais:

Previstos para esta semana, medicamentos do 'kit intubação'só chegarão a Minas na semana que vem

Fiocruz aponta alta de casos e óbitos por Covid-19 em pacientes jovens