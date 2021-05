A prefeitura de São Paulo vai manter os postos de unidades básicas de saúde integrados com as assistências médicas ambulatoriais, os chamados AMA/UBS, abertos neste sábado (22) para a vacinação contra a Covid-19. Segundo a prefeitura, além dos postos integrados, a vacinação também vai ser realizada neste sábado nos postos UBS Sé e UBS Santa Cecília.

Já os postos de vacinação drive-thru, mega postos, farmácias parceiras e demais postos de unidades básicas de saúde (UBS) estarão fechados neste sábado.



A vacina da Pfizer/BioNtech só volta a ser aplicada na capital paulista a partir de terça-feira (25), quando um novo lote deve chegar aos postos das unidades básicas de saúde

Podem se vacinar, neste sábado, pessoas com comorbidades ou com deficiência permanente cadastrados no benefício de prestação continuada (BPC) e que tenham acima de 45 anos. Para esta fase da campanha, será utilizado o imunizante da Oxford/AstraZeneca/Fiocruz. Já a vacina CoronaVac, do Instituto Butantan, será aplicada somente em segunda dose.

Para tomar a vacina, pessoas com comorbidades precisam apresentar documento de identificação e comprovante da condição de risco, tais como exames, receitas médicas, relatório ou prescrição médica.



Lista de comorbidades

Já as pessoas com deficiência permanente precisam apresentar o comprovante do recebimento do BPC, documento de identificação e comprovante da deficiência.

A prefeitura orienta para que as pessoas agilizem a vacinação preenchendo antes um pré-cadastro no site Vacina Já.

De acordo com a prefeitura, até este momento a capital aplicou mais de 4,3 milhões de doses de vacina contra a Covid-19, sendo mais de 1,4 milhões em segunda dose.

A lista de locais disponível para vacinação contra a Covid-19 neste sábado pode ser consultada em página da prefeitura.



