O secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, disse nesta sexta-feira (14), por meio de sua conta no Twitter, que a Pfizer antecipou para o dia 16 deste mês a entrega de mais 1,2 milhão de doses da vacina pediátrica contra a Covid-19, que integram a segunda remessa do imunizante voltado a crianças entre 5 e 11 anos.

A primeira remessa de doses da vacina foi descarregada na madrugada dessa quinta (13) no Aeroporto de Viracopos, em Campinas, no estado de São Paulo. A previsão é que o Brasil receba, em janeiro, 4,3 milhões de doses do imunizante.

E a nossa sexta-feira começa com uma ótima notícia. A segunda remessa de doses da vacina pediátrica da Pfizer foi antecipada para o dia 16/01, serão mais 1,2 milhão de doses. E fechando o mês de janeiro, no dia 27/01 serão mais 1,8 milhão de doses. Vamos em frente 💉🇧🇷 — Rodrigo Cruz (@rodrigocruzms) January 14, 2022

Segundo o Ministério da Saúde, neste primeiro trimestre devem chegar ao Brasil quase 20 milhões de doses pediátricas, destinadas ao público-alvo de 20,5 milhões de crianças. Em fevereiro, a previsão é que sejam entregues mais 7,2 milhões e, em março, 8,4 milhões.

Na semana passada, o ministério anunciou a inclusão dos imunizantes pediátricos no plano de operacionalização do Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Segundo a pasta, as crianças devem ir aos postos de vacinação acompanhadas dos pais ou responsáveis ou levando uma autorização por escrito. O esquema vacinal será de duas doses, com intervalo de oito semanas entre as aplicações.

Leia mais:

Comportas do reservatório de Três Marias são abertas; veja vídeo

Rodovias mineiras têm mais de 118 pontos de interdição em decorrência das chuvas; confira