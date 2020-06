O prefeito de Borebi, no interior paulista, Antônio Carlos Vaca, de 73 anos, internado com sintomas de Covid-19 desde o dia 22 de maio, teve morte cerebral na noite desta quarta-feira (17). De acordo com as informações da prefeitura, ele passa, na manhã desta quinta-feira (18), por exames mais detalhados para avaliar o quadro clínico.

Prefeito passou por uma hemodiálise em função do agravamento da Covid-19 e em seguida teve Acidente Vascular Cerebral.

A cidade de Borebi registra até quinta-feira (18) oito casos confirmados em laboratório de Covid-19. O prefeito esteve na capital paulista para cumprir compromissos da prefeitura há dois meses.

Antônio Carlos Vaca, 73, estava internado desde 22 de maio

