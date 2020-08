O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) comunicou nesta segunda-feira (17), em nota, que o presidente da instituição, Gustavo Montezano, testou positivo para o novo coronavírus (Covid-19), em exame tipo PCR realizado na semana passada.

O banco informou que tão logo sentiu os primeiros sintomas da covid-19, Montezano adotou espontaneamente todas as medidas de isolamento social. O estado de saúde do presidente do BNDES “é bom, e ele seguirá exercendo suas atividades em regime de home office”, informou o banco em nota.

Até agora ao menos oito ministros já tiveram resultado positivo para infecção pelo novo coronavírus. Já foram contaminados os ministros Jorge Oliveira (Secretaria-Geral da Presidência), Braga Netto (Casa Civil), Marcos Pontes (Ciência, Tecnologia e Inovações), Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), Bento Albuquerque (Minas e Energia), Onyx Lorenzoni (Cidadania), Milton Ribeiro (Educação), e Wagner Rosário (Controladoria-Geral da União).

O presidente Jair Bolsonaro, que esteve com covid-19 ao longo do mês de julho, já está recuperado da doença. A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, também contraiu o vírus, e também já está recuperada. O filho do presidente Jair Bolsonaro, Jair Renan Bolsonaro, de 22 anos, também testou positivo para a Covid-19.

