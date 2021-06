O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, falará nesta segunda-feira em entrevista ao programa A Voz do Brasil sobre o andamento do Plano Nacional de Imunização (PNI) e sobre a articulação do governo federal para adiantar doses de vacinas. O ministro também falará sobre a produção de insumo farmacêutico ativo (IFA) e sobre as transferências de conhecimento e tecnologia envolvidas no processo de produção.



O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, falará nesta segunda-feira em entrevista ao programa A Voz do Brasil sobre o andamento do Plano Nacional de Imunização (PNI) e sobre a articulação do governo federal para adiantar doses de vacinas

Acompanhe ao vivo:





Leia mais:

Pessoas de 49 anos ou mais serão vacinadas contra Covid, em Contagem, a partir desta terça

Distrito Federal vai vacinar grávidas e puérperas, diz governador