A Quina de São João 2021, concurso 5.590, realizada neste sábado (26), vai pagar o maior prêmio da história. São R$ 190 milhões na disputa. E nessa modalidade de sorteio especial, o valor não acumula. Se não houver acertadores dos cinco números, o prêmio principal será dividido entre os acertadores da segunda faixa (quadra), e assim por diante.

As apostas podem ser feitas em volantes específicos, disponíveis nas lotéricas, e no portal Loterias Caixa.

Na quina, o apostador marca de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis. Ganham prêmios quem acerta 5, 4, 3 ou 2 números. A aposta simples, com cinco números, custa R$ 2.

Maiores prêmios

Os R$ 190 milhões em jogo neste ano já ocupa o primeiro lugar no ranking do concurso, criado em 2011. Outros prêmios que ficaram entre os cinco maiores já pagos pela Quina de São João foram:

2º lugar: R$152.585.916,25 do sorteio de 2020;

3º lugar: R$143.106.231,12 do sorteio da 2016;

4º lugar: R$139.464.831,48 do sorteio de 2017

5º lugar: R$129.661.947,99 do sorteio de 2015.

(*) Com informações da Agência Brasil

