Os inscritos no Exame Nacional de Residência (Enare) já podem consultar o resultado preliminar da prova, divulgado nessa segunda-feira (10) pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). Para isso, o candidato precisa acessar o site do Enare.

As provas foram aplicadas em 12 de dezembro do ano passado. Mais de 42 mil inscritos se candidataram a 3,2 mil vagas de residências das áreas médicas, multi e uniprofissional, em 81 instituições distribuídas em todo o país.

De acordo com a Ebserh, empresa vinculada ao Ministério da Educação, a divulgação do resultado final está prevista para o dia 24 de janeiro e o início do período de matrícula, em 1º de fevereiro.

Seleção

O Enare foi criado em 2020 com o objetivo de otimizar a forma de selecionar os residentes, oferecendo benefícios para as instituições e para os próprios candidatos. As universidades federais participantes podem ter menos vagas ociosas, eliminam os custos e a carga burocrática da realização dos exames individuais e ampliam a qualificação da seleção.

Para os candidatos, o exame unificado apresenta vantagens como custo menor, data única para a realização das provas, aplicação em todas as capitais e mais 23 cidades e possibilidade de escolha do local de atuação.

Segundo a Ebserh, o sistema de classificação é muito parecido com o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)/Sistema de Seleção Unificada (Sisu), em que o candidato sai com a nota alcançada na especialidade escolhida após as provas e a utiliza para indicar onde pretende atuar.

O sistema fica aberto, por tempo determinado, para que cada candidato registre o local de sua preferência.

As melhores notas se sobrepõem às menores, determinando, ao fechar, quem ocupará as vagas. Em seguida, ele é aberto novamente para preencher as vagas ociosas e para a formação de cadastro reserva, reduzindo a possibilidade de deixar vagas ociosas.

Leia mais:

Ministro relaciona aumento de casos de Covid-19 a festas de fim de ano

Manter hidratação em dia, principalmente no verão, ajuda cabelos, unhas e pele

Minas confirma mais 18 mil casos de Covid e tem recorde de notificações registradas em 24 horas