O estado do Rio de Janeiro recebeu do Ministério da Saúde novas doses de vacina contra a Covid-19. A remessa de 561.740 doses chegou na madrugada desta quinta-feira, (26). Entre os imunizantes, 302 mil são CoronaVac e 259.740, Pfizer. A Secretaria estadual de Saúde informou que equipes da Coordenação Geral de Armazenagem (CGA), em Niterói, ficaram preparadas para receber as vacinas, checar a temperatura e incluir os dados no sistema.

De acordo com a secretaria, o município do Rio de Janeiro retirou o seu lote às 4h de hoje. Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá, na região metropolitana, começaram a pegar as doses a partir das 8h. Nos outros municípios do estado as doses vão chegar nesta sexta-feira (27), por meio de helicópteros e de caminhões.

Capital

A Secretaria Municipal de Saúde retomou o calendário de vacinação, que tinha sido suspenso por falta de imunizantes na segunda-feira (23), com adolescentes de 17 anos. Nesta quinta-feira são as meninas e nesta sexta-feira os meninos. A semana termina com a vacinação de pessoas com 17 anos ou mais. Também estão sendo vacinadas aquelas com deficiência, gestantes, puérperas e lactantes com 12 anos ou mais, que podem receber as doses em qualquer dia. Está sendo realizada ainda a repescagem para as pessoas com 25 anos. A segunda dose também está sendo aplicada conforme o dia indicado no cartão de vacinação.

Na segunda-feira, o calendário avança com meninas de 16 anos, no dia seguinte os meninos da mesma idade e na quarta-feira, pessoas com 16 anos ou mais. Na quinta serão as meninas de 15 anos e na sexta os meninos dessa faixa etária.

