A cidade do Rio de Janeiro tem 92% de ocupação de sua rede hoteleira, a quatro dias do réveillon. O dado foi divulgado pelo Sindicato dos Meios de Hospedagem do Município do Rio de Janeiro (HotéisRIO).

Segundo o HotéisRIO, no réveillon deste ano a cidade receberá majoritariamente turistas domésticos, principalmente dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Goiás.

De acordo com o presidente do HotéisRIO, Alfredo Lopes, o fato de o Rio ter uma cobertura vacinal completa (duas doses ou dose única) que excede os 80% dá mais tranquilidade para os turistas visitarem para a cidade.

“Continuamos com as medidas restritivas, exigindo a carteira de vacinação. Isso dá segurança ao turista. Todos que vierem ao Rio irão se divertir, mas com segurança”, informou Lopes, por meio de nota à imprensa.

Ontem a Rio Visitors & Convention Bureau, que representa 50 dos principais hotéis cariocas, informou que a ocupação média de seus associados no dia 31 será de 100%. No período de 30 de dezembro a 2 de janeiro, a ocupação média será de 75%.

