A partir desta segunda-feira (16), quem tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 na cidade de São Paulo já pode se candidatar para adiantar a segunda dose. Podem se inscrever os que tomaram a primeira aplicação há mais de 60 dias no caso da Astrazeneca e da Pfizer. Se o imunizante recebido tiver sido a Coronavac, o intervalo mínimo é de 15 dias.

A antecipação será feita com doses remanescentes, a chamada xepa. O cadastro deve ser feito em uma das 468 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) com apresentação do comprovante de residência no município. A aplicação da dose fica sujeita à disponibilidade ao final do dia. Neste domingo (15), a prefeitura concluiu a aplicação da primeira dose em adultos acima de 18 anos.

Cada UBS organizará uma lista de espera com os usuários da abrangência do posto, ou seja, quem mora, trabalha ou estuda na região da unidade. A chamada é por ordem de inscrição. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, se a unidade de saúde tiver dificuldade para destinar as vacinas remanescentes, as equipes devem acionar a Supervisão Técnica de Saúde para que não haja desperdício.



