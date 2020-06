Pelo segundo dia consecutivo, o estado de São Paulo bateu mais um recorde de óbitos por covid-19 em 24 horas. Com mais 389 óbitos, o estado registrou nesta quarta-feira (17) mais mortes do que terça-feira (16), quando os óbitos foram 365.

Com isso, o estado soma agora 11.521 óbitos desde o início da pandemia de Covid-19.

Nas últimas 24 horas, o estado contabilizou mais 1.232 casos confirmados de coronavírus, bem abaixo do que vinha registrando diariamente. Segundo o governo paulista, isso ocorreu por problemas no sistema de contabilização, o que deve ser normalizado até quinta-feira (18). Com isso, o total de casos confirmados está em 191.517. Segundo o governo, o problema no sistema não afetou a contagem de óbitos.

A taxa de ocupação de leitos nas unidades de terapia intensiva (UTI) para tratamento do coronavírus no estado está em 70,6%. Na Grande São Paulo, a ocupação chega a 77,1%. Há 5.257 pessoas internadas em UTIs de todo o estado em casos suspeitos ou confirmados de coronavírus e 8.423 em enfermarias.

Até o momento, o estado São Paulo tem 34.559 pessoas curadas da covid-19 após receber alta médica.

