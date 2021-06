A fim de ampliar e qualificar a saúde bucal das gestantes no Sistema Único de Saúde (SUS), o Ministério da Saúde abriu consulta pública para que a sociedade, gestores e profissionais de saúde possam enviar sugestões para o atendimento e tratamento odontológico de mulheres grávidas. O objetivo é dar suporte à realização de consultas odontológicas durante o pré-natal das gestantes.

As colaborações aprovadas serão incorporadas ao documento de suporte ao trabalho das equipes de saúde bucal nos serviços da Atenção Primária. As contribuições poderão ser enviadas até 25 de junho.



A proposta integra o projeto do Ministério da Saúde para a construção de diretrizes clínicas para a saúde bucal na Atenção Primária, em parceria com o Global Observatory for Dental Care, da Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Um dos principais objetivos da medida é desenvolver, disseminar e promover acesso às recomendações baseadas em evidências científicas para a inclusão das melhores decisões de tratamento e prática de cirurgiões-dentistas no SUS.



De acordo com a coordenadora de Saúde Bucal do Ministério da Saúde, Caroline Martins, é preciso que os profissionais dos serviços de odontologia estejam seguros e bem respaldados pela ciência para o cuidado das gestantes. “Com o conjunto de recomendações, equipes e usuários poderão desmitificar alguns tabus relacionados ao atendimento odontológico de grávidas, encontrando evidências que apoiem sua prática. Esse documento e mais 23 que estão em formulação são uma entrega inédita para apoiar as equipes de saúde bucal, aproximando a prática cotidiana da ciência e motivando os profissionais a se manterem atualizados sempre, em busca da oferta de cuidado mais qualificado”, explica Caroline.



Segundo o responsável pela concepção geral e supervisão metodológica do projeto, o professor da UFPel Maximiliano Cenci, o intuito é responder à necessidade de criar um grupo dedicado ao desenvolvimento e disseminação de diretrizes focadas em saúde bucal no contexto mundial, mas com forte ênfase no Brasil e no contexto latino-americano.



“Essa parceria com o Ministério da Saúde permitiu, em um curto prazo, um interessante trabalho de identificação de temas prioritários e diretrizes existentes no mundo sobre esse tema e um trabalho de adaptação ou de desenvolvimento de novos protocolos contextualizados para a realidade brasileira e o SUS”, destacou Cenci.



O material deve dar suporte à realização de consultas odontológicas durante o pré-natal das gestantes.

Parceria

Estão em desenvolvimento cerca de 24 diretrizes clínicas de temas considerados prioritários para a Atenção Primária. Os temas foram definidos com base em análises de dados assistenciais de procedimentos e serviços ofertados na atenção primária.



Os 24 documentos estão sendo executados em parceria com a UFPel e conta com a colaboração de 13 pesquisadores que realizam as buscas e síntese de dados e que, em conjunto com a pasta, conduzem e organizam os painéis de especialistas e desenvolvem as recomendações clínicas.



Com a definição dos temas e questões estruturantes para a assistência odontológica na atenção primária pelo Ministério da Saúde, o observatório da universidade inicia a busca de orientações clínicas baseadas em evidências existentes que possam responder questionamentos ou fazer novas propostas. Para os próximos meses, outras diretrizes serão submetidas a consulta pública para contribuições de toda a sociedade.

