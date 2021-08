O Ministério da Saúde informou que recebeu nesta quarta-feira (18) 2 milhões de doses da CoronaVac, imunizante produzido pelo Instituto Butantan.

Do total, 452 mil doses vão ficar em São Paulo, onde está instalada a sede do instituto. As doses restantes, segundo a pasta, serão destinadas aos demais estados e ao Distrito Federal, “de forma proporcional e igualitária”.

Balanço

Dados do ministério mostram que, até o momento, 117 milhões de pessoas já receberam a primeira dose das vacinas contra a Covid-19 73% do público-alvo definido, formado por 160 milhões de brasileiros com mais de 18 anos.

Ainda segundo a pasta, mais de 51 milhões de pessoas estão totalmente imunizadas com as duas doses ou com dose única.

Terceira dose

Mais cedo, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, informou que a aplicação da terceira dose das vacinas deve começar por idosos e profissionais de saúde. Ele destacou, entretanto, que, para iniciar a chamada dose de reforço, ainda são necessários mais dados científicos para que a pasta possa organizar a aplicação.

