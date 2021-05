A partir da próxima sexta-feira (14), serão vacinadas em São Paulo contra o Coronavírus as pessoas de 50 a 54 anos com comorbidades ou com deficiências. O governo estadual estima que essa etapa da imunização possa alcançar até 865 mil pessoas.

Para receber a primeira dose da vacina, as pessoas precisarão comprovar que tem uma das comorbidades definidas pelo Ministério da Saúde, com exames, receitas ou relatórios de prescrição médica.



No caso das pessoas com deficiência, é preciso apresentar o o comprovante do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC).

Resultados da imunização

O estado de São Paulo já imunizou completamente, com as duas doses de vacina contra o coronavírus, 4,7 milhões de pessoas, mais de 10% da população. No total, foram aplicadas 13,1 milhões de doses de vacina.

Porém, 400,9 mil pessoas que já deveriam estar totalmente imunizadas não retornaram aos postos para receber a segunda dose da vacina no estado. Dessas, 101,7 mil receberam a vacina AstraZeneca, que demanda a aplicação da segunda dose três meses após a primeira, e 299,5 mil tomaram a CoronaVac, que prevê o recebimento da segunda dose até 28 dias depois da inicial.



