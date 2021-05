A vacinação de grávidas e puérperas acima de 18 anos e com comorbidades será retomada no estado de São Paulo na próxima segunda-feira (17). O anúncio foi feito nesta quarta-feira (12) pelo governo paulista, que informou que serão utilizadas somente as vacinas CoronaVac e Pfizer/BioNtech para essa vacinação. No caso da vacina da Pfizer/BioNtech, por causa da dificuldade de refrigeração, ela será utilizada apenas para grávidas e puérperas que vivem na capital paulista.

A vacinação de grávidas e puérperas, que começaria nesta terça-feira (11), foi suspensa em todo o estado paulista após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ter recomendado a suspensão imediata do uso da vacina contra a Covid-19 da Oxford/AstraZeneca/Fiocruz para mulheres gestantes. Após a recomendação da Anvisa, o Ministério da Saúde decidiu suspender a vacinação de grávidas com o imunizante.



Segundo o governo paulista, a expectativa é vacinar cerca de 100 mil grávidas ou puérperas com comorbidades do estado

Nesta terça-feira pela manhã, antes de iniciar a vacinação de grávidas em São Paulo, o governo paulista anunciou a suspensão de vacinação desse grupo. Nesta quarta-feira, um dia depois, São Paulo decidiu voltar atrás nessa suspensão, mas determinou que a vacina de Oxford/AstraZeneca/Fiocruz não seja utilizada para esses casos.

Segundo o governo paulista, a expectativa é vacinar cerca de 100 mil grávidas ou puérperas com comorbidades do estado.

Para que sejam vacinadas, as grávidas e puérperas vão precisar comprovar o estado gestacional, apresentando a carteira de acompanhamento, o pré-natal ou laudo médico, além do atestado de nascimento da criança, no caso das puérperas. Também vai ser preciso comprovar a condição de risco por meio de exames, receitas, relatórios médicos ou prescrição médica.

As gestantes com comorbidades poderão ser vacinadas em qualquer idade gestacional. Já as puérperas serão vacinadas com o prazo de até 45 dias após o parto.

Leia mais:

Ministério da Saúde lança campanha de prevenção e vacinação contra Covid-19

Butantan entrega mais 1 milhão de doses de vacinas contra Covid-19