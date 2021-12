Um suposto ataque hacker entre a madrugada e a manhã desta sexta-feira (10) derrubou a página do Ministério da Saúde e o aplicativo ConecteSUS, que fornece o certificado nacional de vacinação.

Quem tentou acessar o site do órgão público encontrou a mensagem: “Os dados internos dos sistemas foram copiados e excluídos. 50 TB de dados estão em nossas mãos. Nos contate caso queiram o retorno dos dados.”

O ConecteSUS, aplicativo responsável pela emissão do Certificado Nacional de Vacinação Covid-19, também foi afetado. Ambos ainda permanecem fora do ar.

De acordo com a mensagem deixada no site durante a madrugada, a autoria do ataque é do Lapsus$ Group.

A invasão foi definida pelos supostos hackers como “ransomware”, quando o conteúdo é “sequestrado” e cobra-se um valor, em dinheiro ou bitcoin (moeda virtual), para a devolução do material.

Anvisa foi alvo em setembro

A suposta intervenção hacker não foi a única sofrida neste ano. Em setembro, o site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) foi atacado. Na ocasião, saiu do ar a seção em que constam os formulários de Declaração de Saúde do Viajante.

