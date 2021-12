O ministro do Turismo, Gilson Machado, elencou uma lista das principais ações que preservaram empregos e que foram responsáveis pela rápida retomada econômica no setor após a reabertura econômica no segundo semestre de 2021.

Segundo Machado, a manutenção de empregos por meio da flexibilização das relações de trabalho foi crucial para que micro e pequenos negócios pudessem sobreviver durante o período de restrições de circulação em todo o Brasil.

Segundo avaliou o ministro, o país absorveu com sucesso os novos protocolos sanitários impostos pela pandemia - medidas que trouxeram mudanças significativas na forma como se recebe turistas e visitantes em território nacional. “Mudou a história do turismo no Brasil. Hoje, você só entra em um restaurante se tiver sua temperatura aferida. Em um hotel, do mesmo jeito. Para se servir em um restaurante, você tem que estar de luva. Tivemos protocolo de segurança em ônibus, aviões. Recebemos moção de aplausos da Organização Mundial de Turismo por isso”, explicou.

“Se não tivéssemos feito o nosso dever de casa de combate à pandemia, no número de vacinados no Brasil - que já ultrapassou os Estados Unidos. A gente já pode dizer hoje que o Brasil é uma página virada na covid. Os exemplos estão aí”, disse Machado.

O ministro lembrou, durante entrevista que vai ao ar hoje (24) no programa A Voz do Brasil, da medida provisória (MP) que garantiu crédito de R$ 5 bilhões em capital de giro para o setor, e também falou sobre a eficácia do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), aprovado em caráter definitivo pelo governo federal em julho.

Nesta semana, Gilson Machado afirmou durante um evento de balanço de ações em 2021 que o turismo brasileiro está “se recuperando como nenhum [outro] local da América Latina”.

Gilson Machado também explicou que o Brasil faz parte do conselho executivo da Organização Mundial do Turismo (OMT) e que o país sediará, em breve, um escritório regional do órgão.

