As unidades da Farmácia de Minas em Belo Horizonte, São João del Rei, no Campo das Vertentes, Uberaba e Uberlândia, no Triângulo, não funcionarão nesta segunda (11) e terça-feira (12), em função do feriado de Nossa Senhora Aparecida.

Quem estava agendado para retirar medicamentos nesses dias será procurado pelo órgão para que o atendimento possa ser remarcado e, assim, possam comparecer nas unidades que costumam frequentar para ter acesso ao serviço.

Os atendimentos retornam, normalmente, a partir de quarta-feira (13).

Leia mais:

Defesa Civil emite alerta para pancadas de chuva de até 30 mm em BH nesta quarta

Construção da área de escape no Anel Rodoviário, em BH, começa nesta quarta-feira