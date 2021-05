O secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, e a coordenadora do Programa Nacional de Imunizações (PNI), Francieli Fontana vão falar sobre as novas diretrizes da Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19 no Brasil. Os detalhes serão apresentados em coletiva no Ministério da Saúde.

O Ministério da Saúde informou que vai antecipar a vacinação contra a Covid-19 para os profissionais da educação. A orientação da pasta é a de priorizar os trabalhadores que atuam em creches e, de maneira escalonada, ir ampliando a vacinação para os que trabalham em pré-escolas, ensino fundamental, ensino médio, profissionalizantes e educadores de jovens e adultos. Na sequência, os vacinados serão os trabalhadores da educação do ensino superior.

