Vallourec recebe inscrições, até 30 de setembro, para a 5ª edição do programa de inovação ‘Open Brasil 2021 (VOB)’. A iniciativa tem como objetivo recrutar Startups de todo o país para desenvolver projetos e ferramentas com a finalidade de solucionar desafios reais vivenciados pela empresa.



Open Brasil visa realizar trocas de experiências relacionadas ao ambiente de trabalho voltado a tecnologia, por isso, as Startups terão que apresentar projetos inovadores que possam solucionar um ou mais dos quatro desafios:

Análise preditiva de dados de monitoramento vibratório no Consteel

Criação automática de palavras-chave em documentos

Identificação de oportunidades de reclassificação de sobras em estoque

Indicadores estratégicos e inteligência de mercado para apoio na gestão do negócio de metálicos O anúncio das ganhadoras de cada desafio será em 26 de novembro

A seleção consistirá em vídeo pitch de 5 minutos onde as empresas terão que apresentar de forma geral a proposta do projeto. Após esta fase, profissionais da Vallourec avaliarão com base nos seguintes critérios:

Adequação do projeto às atividades da Vallourec e ao tema proposto

Capacidade técnica para desenvolvimento do projeto

Inovação: Capacidade de criar soluções diferentes das convencionais

Clareza na exposição da ideia

Serão selecionadas até 12 startups para participar da semana de imersão composta por mentorias para desenvolver os projetos. O anúncio das ganhadoras de cada desafio será em 26 de novembro. Veja mais detalhes aqui ou acesse o edital.



