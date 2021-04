A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) decidiu adiar o Exame Único do Vestibular Estadual 2021. As provas que seriam aplicadas em 2 de maio agora serão realizadas em 18 de julho. De acordo com comunicado da instituição, a medida foi tomada em função do agravamento da pandemia de Covid-19 e das projeções negativas das autoridades sanitárias e das instituições científicas, bem como da Comissão para Acompanhamento e Suporte à Tomada de Decisão sobre o Coronavírus no Âmbito da Universidade.

De acordo com a Uerj, com o adiamento, os candidatos que se inscreveram, mas perderam o prazo para escolha do curso, terão uma nova oportunidade. O sistema será reaberto nesta quarta-feira (14) e ficará disponível até domingo (18). Aqueles que desejarem optar pelas cotas também poderão enviar os documentos necessários neste período. O modelo de prova e os programas das disciplinas permanecem os mesmos.



Segundo o Ministério da Saúde, 354,6 mil pessoas morreram no país em decorrência da Covid-19. São 13,5 milhões de casos confirmados, segundo balanço divulgado nesta segunda-feira (12).

O Rio de Janeiro, registrou, este mês, os maiores números de mortes diárias em decorrência da doença desde o início da pandemia. A media móvel, considerando o acumulado em sete dias, ultrapassou, este ano, o recorde registrado em julho do ano passado. Na semana passada, foi registrada a maior média móvel de mortes em decorrência da doença no estado. Os cálculos são do painel Monitora Covid-19, mantido pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).



