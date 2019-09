A reputação do ex-juiz Sérgio Moro junto aos brasileiros, segundo um levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, divulgado nesta segunda-feira (2), não ficou abalada com sua permanência à frente do Ministério da Justiça. Em uma amostra de 2.286 brasileiros, 51,9% respondeu que a imagem pública do atual ministro da Justiça não está sendo prejudicada por sua permanência no cargo, enquanto 39,8% acredita que está.

Quando questionados se o ex-juiz deveria deixar o cargo, 58,8% dos entrevistados respondeu que não, enquanto 34,3% acredita que sim, sendo que a maioria das pessoas que considera que Moro deve permanecer ministro é do sexo masculino (61%), tem de 25 a 34 anos (64,1%) e reside na região Sul do país (61,9%).

A possibilidade de o ministro se candidatar à presidência em 2022 também foi abordada na pesquisa mas, neste caso, a maioria dos entrevistados acredita que Moro não deveria concorrer ao pleito. 52% dos entrevistados respondeu que o ex-juiz não deveria se candidatar à presidência em 2022 e 39,6% respondeu que deveria concorrer.

Para a realização da pesquisa, foram entrevistadas, por telefone, pessoas a partir de 16 anos de idade, em 174 municípios de 26 Estados brasileiros e Distrito Federal, entre os dias 28 e 31 de agosto.

