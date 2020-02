Em Minas Gerais, do contingente de 1,1 milhão de desempregados, 82 mil trabalhadores estão à procura de emprego há dois anos ou mais, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio - Contínua (Pnad-C), referentes ao último trimestre de 2019 e divulgados ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No Brasil, esse número alcança 2,9 milhões, o equivalente a cerca de 25% do total de desocupados.

“O número de desempregados em Minas não teve variação em relação ao trimestre anterior, o que mostra os empregos gerados para o final do ano não tiveram reflexo na taxa. Mas percebemos que para as pessoas que têm nível superior, a taxa de desocupação foi menor. Então, a qualificação e a escolaridade acabam contribuindo para a inserção no mercado de trabalho”, afirma Gustavo Fontes, coordenador da pesquisa do IBGE em Minas.

No Estado, a informalidade também permanece alta. A taxa média anual saltou de 37,9% em 2016 para 40,1% no ano passado. No Brasil, ficou em 41,1% (38,4 milhões de pessoas) da população ocupada. Entre as unidades da federação as maiores taxas médias foram registradas no Pará (62,4%) e Maranhão (60,5%) e as menores em Santa Catarina (27,3%) e Distrito Federal (29,6%).

Os trabalhadores informais são a soma dos que estão sem carteira, domésticos sem carteira, empregador sem CNPJ, por conta própria sem CNPJ e trabalhador familiar auxiliar.

Segundo a pesquisadora do IBGE Adriana Beringuy, o aumento do emprego no país tem sido puxado pelo crescimento da informalidade. “Em vários estados a gente observa que a taxa de informalidade é superior ao crescimento da população ocupada. No Brasil, do acréscimo de 1,819 milhão de pessoas ocupadas, um milhão é de pessoas na condição de trabalhador informal”, afirmou. “O trabalho por conta própria tem sido uma alternativa para muitas pessoas”, acrescentou Gustavo Fontes.



A taxa de desemprego no país no quarto trimestre do ano passado ficou em 11%, ante 11,8 do tribmestre anterior. Atualmente, há no Brasil 12,6 milhões de desempregados.

Na passagem do terceiro para o quarto trimestre de 2019, a taxa de desemprego caiu em nove unidades da federação, com destaque para Maranhão (que recuou de 14,1% para 12,1%) e Pará (caiu de 11,2% para 9,2%). Nos demais estados, manteve-se estável. Em Minas Gerais, foi estimada em 9,5% no quarto trimestre de 2019, não apresentando variação estatisticamente significativa em relação ao trimestre anterior.

Com Agência Brasil



