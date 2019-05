A Câmara Municipal de Belo Horizonte foi notificada nesta sexta-feira (31) sobre a decisão da Justiça que determina a suspensão de salários pagos ao vereador Wellington Magalhães. A decisão da 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que também determinou o bloqueio de bens do político em mais de R$ 1,5 milhão, é datada do dia 25 de abril.

Afastado desde abril do ano passado, Magalhães continuava recebendo salário de R$ 17 mil da Câmara. Ele é acusado de chefiar um suposto esquema em licitações publicitárias, com movimentação em torno de R$ 30 milhões. O plenário decidiu pela não cassação de mandato, mas a Justiça determinou que ele devia se afastar do Legislativo.

A reportagem tentou contato com a defesa do vereador afastado, mas não obteve retorno.

