A prisão do vereador Cláudio Duarte (PSL), ontem, poderá desencadear uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) na Câmara Municipal de Belo Horizonte com o objetivo de cassar o mandato do parlamentar, acusado pela Polícia Civil de liderar um esquema de “rachadinha” no gabinete. No sistema, também chamado de “pedágio”, o político obriga funcionários a devolverem parte dos salários recebidos. A CPI investigaria ainda eventuais casos similares em outros gabinetes. Por determinação da Justiça, o vereador foi afastado do cargo por 60 dias.

Nos bastidores da Câmara, parlamentares comentaram que, provavelmente, o caso não é isolado, ou seja, a prática pode estar ocorrendo em outros gabinetes. “O que circula aqui é que há outros casos na Casa. Defendo a apuração de tudo”, disse o vereador Mateus Simões (Novo).

O corregedor da Câmara, o vereador Bim da Ambulância (PSDB), vai aguardar a documentação policial para decidir sobre a instauração da CPI. “O corregedor, estando embasado em documentos, pode iniciar um movimento (de cassação) ou dar continuidade a alguma orientação da Polícia Civil ou do Ministério Público”, afirmou Bim.

Segundo a Polícia Civil, o vereador do PSL teria embolsado R$ 1 milhão com o esquema desde que assumiu o mandato na Câmara, em 2017. O crime teria sido premeditado, idealizado logo após o vereador ser eleito. “As investigações mostram que ele planejou o esquema ainda em 2016 e começou, nessa época, a recrutar os primeiros funcionários”, disse o delegado Domiciniano Monteiro, chefe da Divisão de Fraudes e Crimes Contra a Administração Pública.

Ao todo, 35 funcionários passaram pelo gabinete desde 2017, mas a polícia ainda não confirmou quantos teriam envolvimento no caso. O operador identificado do esquema, contudo, seria o chefe de gabinete, Luiz Carlos Cordeiro, preso junto com o vereador.

O delegado frisou que os funcionários eram coagidos a depositar parte dos salários logo no dia do pagamento, sem direito a atraso, e sob ameaças do vereador. “Muitos funcionários foram ameaçados de perder o emprego se revelassem o esquema. Até familiares dos funcionários foram ameaçados. O próprio vereador tentou atrapalhar as investigações com as ameaças”, disse o delegado.

O dinheiro levantado com o esquema era sacado na boca do caixa por cada funcionário e repassado em espécie ao vereador do PSL, por meio do chefe de gabinete.

“Tem caso de salário de R$ 11 mil, mas o funcionário recebia R$ 1.000 e o vereador ficava com R$ 10 mil. Em outras situações, o vereador ficava com 10% do salário. Os funcionários sacavam o dinheiro e repassavam em espécie para o chefe de gabinete, responsável por distribuir as quantias em dinheiro ao parlamentar”, disse o delegado.

Durante o cumprimento dos cinco mandados de busca e apreensão, ontem, a Polícia Civil encontrou parte do dinheiro que seria das “rachadinhas” na casa do parlamentar, no bairro Céu Azul, na região da Pampulha. A quantia apreendida não foi revelada.

Em depoimento à Polícia Civil, ontem, Cláudio Duarte negou todas as acusações. O advogado do vereador e do chefe de gabinete, Ênio de Jesus, disse que as acusações da Polícia Civil não “correspondem à realidade” e que Cláudio Duarte e Luiz Carlos Cordeiro já apresentaram documentações patrimoniais e de movimentações financeiras à polícia. O advogado também pediu o relaxamento da prisão.

“Essa situação está clara que vem de desafetos do vereador, nada pode ser tomado como fato. Os meus dois clientes já apresentaram toda a documentação solicitada e estão dispostos a esclarecer tudo o que for necessário”, disse o advogado.

O diretório do PSL em Minas foi procurado, mas não se posicionou sobre o caso.

Parlamentares defendem apuração e não descartam cassação

Na Câmara Municipal, o clima ontem foi de críticas dos parlamentares em relação à atuação do vereador Cláudio Duarte (PSL), preso pela Polícia Civil. Parte dos vereadores é favorável à instauração de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para analisar uma eventual cassação do vereador preso.

No primeiro mandato, eleito com 4.513 votos, Cláudio Duarte é descrito como impulsivo, provocativo e temperamental pelos colegas. O vereador Gabriel Azevedo (PHS) criticou o fato de o vereador do PSL ter sido o único parlamentar da Casa a apoiar publicamente celebrações em prol da ditadura militar, realizadas no último domingo, em Belo Horizonte.

“Dos 41 vereadores, lamentavelmente um foi às ruas defender o golpe de 1964, um regime que torturou, censurou e prendeu. E 48h depois, preso está ele. E, ao que parece, mesmo tendo defendido os cidadãos de bem, a família e os bons costumes, paira sobre ele a dúvida de que estava coagindo servidores da Câmara Municipal para dividir o salário recebido por eles”, criticou Azevedo.

Para o vereador Mateus Simões (Novo), é “obrigação” abrir a CPI, caso as investigações comprovem o crime do vereador do PSL.

“Concretizando o inquérito, é possível abrir um processo ético disciplinar, sim, assim como o que foi instaurado contra o vereador Wellington Magalhães”, disse o vereador Mateus Simões (Novo).

O corregedor da Câmara Municipal, Bim da Ambulância (PSDB), disse que vai aguardar o avanço das investigações da Polícia Civil para decidir sobre a abertura de uma eventual CPI.

Bim ainda reforçou as críticas feitas pelos colegas à atuação de Cláudio Duarte na Câmara.

“Ainda estou em estado de choque. Ainda mais se tratando de um parlamentar que não tem boa transição aqui na Casa. Ele tem certos desgastes e temperamentos que a gente não consegue mensurar. Não é de trato simples com os colegas”, disse.

Filho do presidente também é suspeito de cobrança

O esquema conhecido como “rachadinha” ou “pedágio”, em que funcionários de gabinetes são obrigados a devolver parte do salário aos parlamentares, não é novidade na política brasileira, mas recentemente voltou à tona com as suspeitas de que teria sido adotado por Flávio Bolsonaro, hoje senador, quando ele era deputado estadual no Rio de Janeiro. Tanto Flávio quanto o pai, Jair Bolsonaro são do PSL, mesmo partido do vereador Cláudio Duarte, preso ontem em Belo Horizonte.

O operador da “rachadinha” seria Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio na Assembleia fluminense.

Relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) revelou movimentações financeiras nas contas de Queiroz no total de R$ 7 milhões entre 2014 e 2017. Somente entre janeiro de 2016 e o início de 2017, quando estava lotado no gabinete de Flávio, ele movimentou R$ 1,2 milhão, valor incompatível com o salário dele.

Segundo o Coaf, outros assessores do gabinete de Flávio faziam depósitos regulares para Queiroz, sempre em datas próximas do dia de pagamento na Assembleia, o que levantou a suspeita da prática da “rachadinha”. Os dados também apontaram que ele fez um depósito de R$ 24 mil na conta da hoje primeira-dama, Michele Bolsonaro.

Em depoimento ao Ministério Público do Rio, Fabrício Queiroz admitiu que recolhia dinheiro dos colegas de gabinete, mas alegou que os valores eram usados para contratar assessores informais e “expandir a atuação parlamentar” do então deputado nas bases.

A investigação do caso está a cargo do Grupo Especializado no Combate à Corrupção (Gaecc) do MP do Rio. Flávio Bolsonaro alega inocência. Tentou transferir a apuração do caso para o Supremo Tribunal Federal (STF), sob alegação de ter direito ao foro privilegiado, mas o pedido foi negado.