Empreendedorismo, investimentos, presença feminina no mercado financeiro e fundos imobiliários são alguns dos temas que serão abordados no "Conexão Riva 2021", evento on-line e gratuito que começa nesta segunda-feira (8).

"Ainda há muito a ser explorado no universo financeiro. Esta será uma oportunidade para abrir os olhos dos interessados nesse mercado e gerar troca de experiências", reforça Henrique Jameli, CEO da Riva Investimentos, um dos maiores escritórios de agentes autônomos associados à XP Investimentos em Minas Gerais e promotor do evento.

O "Conexão Riva 2021" contará com painéis de Guilherme Benchimol, CEO da XP; Israel Salmen, CEO do Méliuz; dentre outros nomes de referência do segmento financeiro e empreendedorismo. Para reforçar a lista de convidados especiais, o evento contará com palestra de Cris Arcangeli, apresentadora do programa Shark Tank Brasil, e do nadador César Cielo.

César Cielo é um dos participantes do evento

Interessados em participar do "Conexão Riva 2021" devem fazer cadastro neste link. As transmissões serão ao vivo via Zoom, entre 19h e 21h. Confira, abaixo, o primeiro dia de programação:

Confira, abaixo, toda a programação:

1º Dia - 8/3

19h – Abertura – Empreendedorismo e Inovação

Palestrantes:

Guilherme Benchimol, Fundador e CEO da XP Inc.

Israel Salmen, Fundador e CEO do Méliuz

Henrique Jameli, Fundador e CEO da RIVA Investimentos

20h – Mulheres do Mercado

Palestrantes:

Cris Arcangeli, CEO da Beauty'in e apresentadora do programa Shark Tank Brasil

Rachel de Sá, Analista de Macroeconomia da XP Investimentos

Patrícia Guerra, Sócia e Assessora da RIVA Investimentos

Rafaella Miranda, Sócia e Assessora da RIVA Investimentos

2º Dia - 9/3

19h – Expectativa para o Mercado Imobiliário em 2021

Palestrantes:

Ricardo Almendra, Fundador e CEO da RBR Asset Management

Rodrigo Abudd, CEO da VBI Real Estate

Giancarlo Gentiluomo, Head de Fundos Imobiliários da XP Investimentos

Flávio Pacelli, Sócio e Head de Fundos Imobiliários da RIVA Investimentos

20h – Oportunidades de Alocação no Cenário Internacional

Palestrantes:

Isabella Nunes, Diretora Executiva da J.P. Morgan Asset Management.

Luís Oliveira, Vice-presidente executivo da PIMCO

Victor Arakaki, Head of Sales Morgan Stanley Investment Management

Pedro Nunes, Sócio e Economista Chefe da RIVA Investimentos

3º Dia - 10/3

19h – O Mercado Acionário em 2021

Palestrantes:

Fernando Ferreira, Estrategista chefe e Head de Research na XP Inc.

Felipe Hirai, Sócio e co-CEO da Dahlia Capital

Rogério Poppe, Diretor Executivo da ARX Investimentos

20h – Mercado Financeiro e Mercado de Capitais para Pessoa Jurídica

Palestrantes:

Pedro Esteves, Relacionamento B2B XP Empresas

Pedro Werneck, Mercado de Capitais XP Empresas

Dr. Rair Xavier, Diretor Presidente da Unimed Centro-Oeste

José Marcelo, Sócio e Head Corporate da RIVA Investimentos

4º Dia - 11/3

19h – Cenário Econômico e Perspectivas para 2021

Palestrantes:

Aurélio Bicalho, Risk Manager da Vinland

Marcos Mollica, Head Portfolio Manager da Opportunity

Walter Maciel, CEO da AZQuest

Pedro Nunes, Sócio e Economista Chefe da RIVA Investimentos

20h – Encerramento - Alta Performance e Gestão do Pensamento

Palestrante:

César Cielo, nadador e maior medalhista olímpico do Brasil