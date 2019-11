Um caso inusitado vem movimentando as redes sociais no últimos dias. Resgatado das ruas pela Mac´s Mission, um centro de proteção de animas localizado em Missouri, nos Estados Unidos, um filhote de cachorro de 10 semanas chamou a atenção dos cuidadores da instituição após notarem que o bichinho possuia um rabo bem no meio de sua testa.

Apelidado de Narwhal, uma referência ao narval, uma baleia que aparenta ter um chifre saindo de sua cabeça, o "cãozinho unicórnio" está se tornando popular nas redes sociais. Algumas fotos feitas pelos cuidadores do centro ganharam fama rapidamente, ajudando a ampliar o alcance do trabalho feito pela Mac´s Mission.

Segundo a publicação realizada pelos cuidadores do centro no Facebook, a inusitada calda na testa de Narwhal não traz incomdo nenhum para o bichinho. Um raio-x realizado no cãozinho mostrou que o rabo não está conectado a nenhum órgão no interior do corpo e também não possui nenhum tipo de osso, ou seja, "não tem nenhum uso real além de faze-lo o filhote mais fofo de todos os tempos", descreveu o post.

Ainda segundo os cuidadores, o cachorrinho não está disponível para adoção pois os integrantes do centro querem que Narwhal cresca um pouco mais para "certificarem que o rabo em sua testa não venha a se tornar um incômodo ou problema".

A publicação possui milhares de curtidas, comentários e compartilhamentos. Uma campanha, aberta através da internet para ajudar o cão unicórnio, já arrecadou mil dólares, além de ajudar na divulgação do trabalho do centro, que depende de doações para se manter funcionando.

*Com Caio Augusto, estagiário sob supervisão de Cássia Eponine