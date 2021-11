O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) publicou em sua conta no Twitter que os caderno questões não poderá ser levado pelos participantes do Enem, que fazem prova neste domingo (21). Segundo o instituto, quem quiser levar a as perguntas para casa terá que aguardar até a meia-hora fim do exame.

Participantes que deixarem os locais de prova a partir de agora não estão autorizados a levar o Caderno de Questões. Somente quem optar por deixar em definitivo a sala de provas nos 30 minutos que antecedem o fim do exame podem levar o documento.

A aplicação do Enem teve início hoje (21), com uma prova contendo a redação dissertativa-argumentativa e 90 questões objetivas: 45 delas dos componentes linguagens, códigos e suas tecnologias, e 45 de ciências humanas e suas tecnologias. Os candidatos terão até às 19h para terminar o exame. No próximo domingo (28), será a vez das provas de ciências da natureza e suas tecnologias, e matemática e suas tecnologias.

As notas do Enem podem ser usadas para acesso ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e ao Programa Universidade para Todos (ProUni). Para tanto, o candidato não pode tirar nota zero na redação. Os participantes do Enem podem ainda pleitear financiamento estudantil em programas do governo, como o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), e se candidatar a uma vaga em instituições de ensino superior portuguesas que têm convênio com o Inep.