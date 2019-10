O presidente da Caixa, Pedro Duarte Guimarães, disse hoje (23) que o banco vai adotar crédito habitacional pré-fixado, com taxa fixa, a partir de 2020. Guimarães fez uma palestra nesta quarta-feira na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro.

“Até junho do ano que vem queremos lançar o crédito imobiliário sem IPCA e sem TR. Ou seja, sem nenhum tipo de correção. E isto é importante, porque é o natural no resto do mundo. Quando você lança este tipo de financiamento é o mais fácil para poder securitizar e o mais fácil de poder, como cliente, comparar. Quando você tem uma taxa fixa, é muito mais claro para a sociedade e a minha impressão é que os demais bancos virão também [para este sistema]”, disse o presidente da Caixa.

Para Guimarães, o momento econômico do país é propício a quem deseja adquirir uma casa própria. “É um bom momento [para comprar imóveis], porque você tem redução de taxa de juros. Nós estamos já retomando [o crescimento], os indicadores todos dizem, e quando você tem uma economia mais aquecida, o preço do imóvel sobe muito. Então, este é o momento em que você tem crédito imobiliário e o preço dos imóveis ainda não reagiu”, disse.

Salão do Imóvel

Para o presidente do banco, as feiras regionais são uma boa oportunidade para se adquirir um imóvel. “A Caixa é o banco de todos os brasileiros. É o banco da habitação. A participação de feiras em todo o Brasil proporciona um ambiente de concretização de negócios no setor da construção civil, contribuindo para o desenvolvimento da economia e facilitando a realização da compra da casa própria”, disse ele.

No Rio, o Salão do Imóvel ocorrerá de sexta-feira (25) a domingo (27), no estacionamento do Shopping Nova América, na zona norte. O atendimento será das 14h às 20h, na sexta-feira; das 10h às 20h, no sábado, e das 10h às 19h, no domingo.

O banco estará presente nos eventos ofertando linhas de crédito com taxas efetivas a partir de 7,50% ao ano, mais TR, ou a partir de 2,95% ao ano, mais IPCA. Também será ofertada a cota de 90% para repasse de unidades financiadas pela Caixa.

A Caixa, com o apoio dos corretores credenciados, atenderá os clientes interessados nos imóveis de propriedade do banco. Serão disponibilizados imóveis nas modalidades de leilão, disputa aberta, disputa fechada e venda online, com possibilidade de compra de imóveis com preços e condições especiais em diversas cidades.

Municípios atendidos

Guimarães disse que, em 2020, a Caixa estará presente em todos os municípios brasileiros. “Nós estamos em 5.415 municípios e vamos chegar aos 5.570 até o ano que vem. Com lotéricas, correspondentes bancários e eventualmente com agências”.

Segundo o presidente, uma das novidades será a utilização de pagamentos com cartões de crédito nas agências, por meio de um produto que será anunciado em breve.