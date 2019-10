Aqueles que gostam de tentar a sorte na loteria para, quem sabe um dia, se tornarem milionários, ganharam mais uma ferramenta. Já está disponível para aparelhos da Apple e, em breve, também para os dispositos Android, o APP Loterias, uma plataforma de venda de apostas unicamente pelo smartphone. O lançamento foi feito nesta semana em comemoração aos 57 anos das Loterias Caixa, celebrados no último dia 15 de setembro.

Pelo aplicativo será possível fazer aposta em nove das dez modalidades disponíveis, sendo elas: Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Lotomania, Timemania, Dupla Sena, Loteca, Lotogol e Dia de Sorte. Só não será possível concorrer para a Loteria Federal. Além disso, os famosos "bolões" também ficam de fora dos serviços disponibilizados na nova plataforma.

Nenhuma taxa de serviço será cobrada dos usuários por fazerem as apostas pelo aplicativo, sendo que o valor mínimo para aposta é de R$ 30 e o máximo de R$ 500 (diários). As apostas podem ser feitas todos os dias e a qualquer hora durante o período de captação de cada concurso.

Para utilizar o App Loterias, o usuário deverá ter mais de 18 anos e efetuar um cadastro único, sendo necessário apenas o número do CPF e a criação de uma senha de acesso.

Além disso, também é necessário ter um cartão de crédito, já que o pagamento das apostas só pode ser feito por este meio. Os usuários que já forem cadastrados no portal de apostas Loterias Online deverão utilizar os mesmos dados para acessar o aplicativo para smartphone.

Segundo o vice-presidente de Fundos de Governo e Loterias da CAIXA, Paulo Henrique Angelo Souza, o lançamento do app é mais uma facilidade para aproximar o público. "O aplicativo é mais um canal que colocamos à disposição dos apostadores. Além das lotéricas e do portal Loterias Online, passamos a oferecer também a opção de usar o telefone celular para registro de jogos, sempre com segurança e transparência", comentou.

Como funciona

Ao fazer apostas pelo APP Loterias Caixa, o usuário terá a opção de escolher os números ou de deixar que o sistema o faça de forma aleatória, a chamada "surpresinha". Além disso, por meio da ferramenta, os usuários poderão conferir os números sorteados, obter informações sobre concursos passados e verificar o valor dos prêmios ofertados nos próximos concursos.

Os jogadores que utilizarem a plataforma também poderão personalizar suas apostas, utilizando como base os números de sua preferência, ou informações e comportamentos de outras apostas realizadas anteriormente

Os apostadores podem personalizar suas apostas utilizando como base os números de sua preferência bem como informações e comportamentos de outras apostas passadas, o chamado "Rapidão".

Pelo aplicativo também é possível conferir bilhetes de apostas feitas nas lotéricas, por meio da leitura do código de barras pela câmera do telefone. Por fim, ainda de acordo com a Caixa, o novo app disponibilizará, em tempo real, os valores repassados pelas Loterias às áreas sociais beneficiárias de parte da arrecadação com os jogos, medida que visa dar mais transparência e prestação de contas à sociedade.

