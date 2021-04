A Caixa Seguridade, subsidiária da Caixa Econômica Federal que atua nos ramos de seguros e previdência, iniciou hoje (29) a negociação de suas ações listadas na bolsa de valores B3. Com o preço inicial por ação fixado em R$ 9,67, a empresa conseguiu levantar R$ 5 bilhões com a operação. O preço por ação havia sido inicialmente estimado entre R$ 9,33 e R$ 12,67.

Foram disponibilizadas 517,5 milhões de ações, pouco mais de 17% do total de ações ordinárias da Caixa Seguridade, considerando o lote inicial e lotes suplementares. Segundo o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, a oferta atraiu inicialmente 150 mil investidores, sendo cerca de 50 mil aposentados, pensionistas e trabalhadores do próprio banco.

Em 2020, a Caixa Seguridade registrou um faturamento de R$ 39,1 bilhões. Segundo o balanço divulgado pela empresa, a seguradora tem 13,5% de participação do mercado do setor, sendo o terceiro maior grupo segurador do país. O lucro líquido no ano passado ficou em R$ 1,8 bilhão.