A Activision liberou no último fim de semana o teste aberto Alfa de “Call of Duty: Modern Warfare”, que chega ao mercado em novembro. Liberado apenas para PS4, o teste permitiu conferir o modo 2v2, em que duas duplas se enfrentam numa campanha em que é preciso vencer seis rounds, como num set de tênis. Tem até Match Point.

O objetivo da Activision e da produtora Infinity Ward era verificar a jogabilidade e comportamento dos servidores. Durante o teste, ocorreram poucas falhas de conexão. No sábado, houve queda do servidor. Já no domingo, o único problema foi a perda de controle do personagem, que momentaneamente não obedecia aos comandos. Mas no geral, foram pequenas falhas.

2V2

O modo 2v2 surge como mais uma ramificação dos games de arena multiplayer. Nesse modelo, o objetivo é bastante óbvio: vence a dupla que eliminar os rivais primeiro. No entanto, há um recurso interessante que é a bandeira.

Ela serve para tornar o jogo mais dinâmico. Depois de alguns minutos de combate, ela surge no centro do mapa e quem chegar primeiro vence o round. Trata-se de uma maneira de impedir que a batalha se arraste demais, com os jogadores entocados, esperando o inimigo entrar na alça de mira.

Em tese, cada rodada dura menos de 10 minutos. E mesmo quando se arrasta para um 5 a 5, com round de desempate, o game não demora tanto. Isso é legal, pois o tempo de respaw (reaparecimento) é curto. Assim, aquele jogador que toma um balaço nos primeiros segundos de jogo não precisa aguardar uma eternidade para jogar novamente.

Física

Em termos de física, o game promete ser mais realista, principalmente no sistema de danos. Disparos na cabeça e no peito podem finalizar o combate, assim como acertos nos membros são menos agressivos. Mas é claro que, se o jogador estiver lesionado e tomar um tiro no dedão do pé, ele cairá duro no chão.

Gráficos

Visualmente, o novo “CoD” mantém o padrão de qualidade das edições passadas. O último título desenvolvido pela Infinity Ward foi o excelente “Infinite Warfare”, que oferecia gráficos impecáveis e uma proposta futurista para a franquia. O nível de detalhamento dos cenários, personagens e das armas impressionam, assim como os efeitos de luminosidade, sombras e fumaça.

Versões

Apesar de o teste Alfa de Call of Duty: Modern warfare ter sido exclusivo para PS4, o game ainda contará com versões para PC e Xbox One. E, ao contrário de “Black Ops 4”, o jogo também contará com campanha solo. O lançamento está previsto para 5 de novembro e os preços variam entre R$ 199,90 e R$ 349,90.