A história de Afrodite, de 70 anos, ficou conhecida em julho deste ano, quando a caminhoneira trans participou de uma campanha de comerciais da Shell.



Após ganhar visibilidade, ela recebeu alguns convites para atuar em prol da luta pela diversidade e, um deles, foi da marca paulistana Ken-gá, que decidiu criar a coleção "Boleia Mística", inspirada na trajetória da caminhoneira transgênera.



Criadoras da Ken-gá, Lívia Barros e Janaína Azevedo fizeram o primeiro contato com Afrodite há três anos e, finalmente, conseguiram levá-la para as passarelas da moda em julho na Casa de Criadores. Agora, os itens da coleção estarão em uma mostra na Galeria Melissa até sábado, 14.



Nesta quinta-feira (12), será exibido um documentário com relatos de Afrodite, no mesmo local, com entrada franca. A produção servirá como ponto de partida para uma conversa sobre empoderamento das minorias, feminismo, racismo e o mundo LGBT+.

Confira a participação de Afrodire nos comerciais da Shell: