A organização não governamental (ONG) Ação da Cidadania, criada pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, em 1993, lança neste domingo (8) a campanha Natal Sem Fome 2019 no estádio do Maracanã, em parceria com o Clube Vasco da Gama.

A campanha será lançada no jogo entre Vasco e Chapecoense, marcado para as 16h, no Maracanã, válido pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Voluntários da Ação da Cidadania, vestidos com camisetas da ONG, estarão nos acessos dentro do estádio para receber as doações dos torcedores. “No caso do Vasco, estamos contando com toda a mobilização dos torcedores, para que a gente possa bater o recorde [de doações]”, disse à Agência Brasil o filho de Betinho, Daniel de Souza, presidente do conselho da ONG.

No ano passado, cerca de 800 mil pessoas foram atendidas pela iniciativa, conforme a ONG Ação da Cidadania

A meta do Natal sem Fome é arrecadar 2 mil toneladas de alimentos não perecíveis este ano.

Daniel lembrou que, recentemente, o Vasco bateu o recorde de inscrição de sócios torcedores. Ele acredita que esse movimento também pode se reverter em mais doações de alimentos para a campanha e, com isso, um maior alcance de famílias que vivem em situação de insegurança alimentar em mais de 20 estados brasileiros. “A ideia é que cada torcedor possa levar um ou mais quilos de alimento não perecível”.

No dia 4 de dezembro, a campanha arrecadou uma tonelada de alimentos não perecíveis nas partidas entre Botafogo e Atlético Mineiro, no Engenhão, e Fluminense e Fortaleza, no Maracanã.

Solidariedade

O vice-presidente social do Vasco da Gama, Marcos Macêdo, acredita que “a mesma força demonstrada pelos torcedores vascaínos neste fenômeno mundial de associações ao clube impulsionará esta campanha em benefício de nossos irmãos. A fome tem pressa e o trem-bala da colina está à disposição para ajudar”.

Botafogo

Também serão arrecadados alimentos neste domingo no estádio do Engenhão, onde Botafogo disputa uma partida contra o Ceará, às 16h.

Segundo Daniel Souza, o youtuber (criador de conteúdo do YouTube) Felipe Neto, torcedor do Botafogo, deu um reforço à campanha. Ele gravou um ‘story’ (recurso para chamar a atenção da audiência) no qual pedia que todos os jogadores e torcedores do Botafogo levassem alimentos não perecíveis ao Engenhão. “A gente está com uma expectativa grande porque ele tem 12,5 milhões de seguidores”, destacou Daniel Souza.

Os alimentos arrecadados serão distribuídos pelos comitês da região metropolitana do Rio de Janeiro no dia 21 de dezembro. Para fazer doações em espécie que serão revertidas em cestas básicas é possível acessar o site da campanha. No mesmo endereço, as pessoas interessadas podem acessar a lista de postos de coleta espalhados por todo o país onde poderão levar alimentos para doação.