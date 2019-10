A campanha Natal Sem Fome 2019 começa neste domingo (13) com uma ação no Aterro do Flamengo, Zona Sul do Rio. A meta de arrecadação no país para este ano é atingir duas mil toneladas de alimentos não perecíveis, que serão distribuídos no dias 21, 22 e 23 de dezembro em mais de 20 estados.



Uma das mais tradicionais campanhas do gênero do Brasil, o Natal Sem Fome é uma iniciativa da ONG Ação da Cidadania, fundada em 1993 pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho. O lançamento da ação neste domingo contou com a tradicional mesa de um quilômetro de comprimento instalada no Aterro. Alimentos dispostos à mesa foram oferecidos à população.



O tema da campanha deste ano é o mesmo do ano passado, "A Fome não é fake". Doações podem ser feitas em diversos postos de coleta espalhados pelo país ou pelo site natalsemfome.org.br.