Candidata à Prefeitura de Belo Horizonte, a deputada federal Áurea Carolina (PSOL) teve o nome envolvido em uma tentativa de golpe pelo WhatsApp, neste sábado (31). De acordo com ela, que alertou sobre o ocorrido por meio das redes sociais, um número desconhecido está utilizando o nome e a foto dela para acionar contatos pelo aplicativo de mensagens e pedir dinheiro em nome da campanha eleitoral.

Áurea Carolina informou que já registrou denúncia formal junto à Justiça Eleitoral, ao Ministério Público e Delegacia de Crimes Cibernéticos. A candidata pede que quem receber qualquer mensagem com o teor mencionado denuncie o número pelo próprio WhatsApp.

Nas últimas semanas, o Hoje em Dia vem publicando matérias sobre uma série de golpes aplicados por meio do aplicativo. Um dos mais comuns é a clonagem de contas. Segundo levantamento feito pela empresa de segurança digital PSafe, 473 mil brasileiros foram alvos desse tipo de crime no mês de setembro - 43 mil deles em Minas, terceiro Estado mais afetado pela modalidade de golpe.

Eleições

Disparos em massa de mensagens por meio do app também têm sido denunciados neste período eleitoral. Conforme o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), entre os últimos dias 27 e 28, foram recebidas 1.037 denúncias do tipo. As contas são suspeitas de disseminar conteúdos falsos durante as eleições municipais.

Para alertar sobre golpes das mais diversas naturezas, a Polícia Civil de Minas lançou uma cartilha. Confira o conteúdo clicando aqui.

