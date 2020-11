Demonstrando otimismo na vitória, a candidata à Prefeitura de Juiz de Fora, Margarida Salomão votou na manhã deste domingo (29) em uma escola no Centro da cidade localizada na Zona da Mata.

Em imagens divulgadas pela assessoria de comunicação da candidata, Margarida exerce seu direito como cidadã sem qualquer intercorrência, em uma zona eleitoral que aparentou baixo movimento naquele momento.

Após votar, a deputada federal mostrou confiança na vitória sobre Wilson Rezato, que disputa o pleito pelo PSB.

"Acabei de votar, o processo está muito tranquilo. Nós estamos na cidade inteira, acompanhando a votação. As notícias que temos são todas muito boas. Em função do trabalho que a gente fez nas duas últimas semanas, o nosso sentimento é otimista. Então, vamos aguardar as coisas, os votos acabarem de cair nas urnas, e as urnas falarem para que a gente possa assumir essa tarefa de mudar a nossa história", afirmou Margarida.

No primeiro turno, a candidata do PT teve 102.489 votos (39,46%), contra 59.633 votos (22,96%) de Rezato.

