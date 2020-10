Candidato do PCdoB à prefeitura de Belo Horizonte, Wadson Ribeiro garante que pode trazer desenvolvimento econômico para a cidade, investindo especialmente em obras. “Além de fortalecer a infraestrutura, essa ação pode abrir frentes de trabalho”, afirmou o candidato em entrevista ao jornal Hoje em Dia, na tarde desta quarta-feira (21).

Ribeiro também tem como projeto a transferência de renda para milhares de famílias vulneráveis da capital. “A família vai gastar no comércio local, no sacolão do bairro, e esse dinheiro volta para a prefeitura (por meio de recolhimento de impostos)”, disse.

Para reduzir o número de pessoas em situação de rua, Ribeiro propõe capacitação para que as pessoas sem domicílio possam se inserir no mercado de trabalho. Além disso, haveria investimento em atendimento médico e atenção para a dependência química, vivenciada por muitos moradores de rua.

“Proponho um conjunto de medidas para resgatar a autoestima, para que os moradores de rua estejam trabalhando, com renda. Pode ser que alguns ainda desejem estar na rua, mas será a minoria”, afirmou.

Para a saúde, Ribeiro propõe investimentos nas equipes de medicina da família e na atenção primária, para que haja um reforça na prevenção de doenças e os hospitais sejam manos demandados.

Já para a educação, ele acredita que se deve haver um reforço na universalização da educação infantil para crianças de 0 a 3 anos, trabalho para a alfabetização de 50 mil jovens e adultos e investimentos para que as escolas municipais tenham melhor qualidade no ensino. “É preciso capacitar professores, ter melhores bibliotecas físicas, atrair a atenção dos estudantes”, afirmou o candidato durante a live.

Candidato de esquerda

Para deixar claro seu posicionamento político nos 16 segundos a que tem direito na Propaganda Eleitoral Gratuita, Ribeiro tem afirmado ao público que é um candidato da esquerda. “Minha campanha tem um papel de alerta para as pessoas sobre esse absurdo que o mundo vive de crescimento da ultradireita, com Donald Trump atribuindo à esquerda todos os males do mundo”, afirmou o candidato. “Não temos vergonha de ser esquerda. É bom para a democracia que haja correntes de esquerda, direta e centro. Errado é caminhar para o fascismo”.

Ex- secretário executivo no Ministério dos Esportes, durante o governo Lula, Ribeiro acredita ser importante neste momento lembrar dos pontos positivos dos governos de esquerda no Brasil. “Pretendo dar esse grito, dizer que a esquerda teve muitos erros, como todas correntes políticas, mas também teve suas conquistas. Não precisa ser execrada pelas correntes ultraconservadoras. Temos que acreditar na ciência, que a terra não é plana, que as instituições precisam funcionar”.

Para Ribeiro, o tempo na TV e no rádio é insuficiente para apresentar propostas para o eleitorado, mas reforçou que sua plataforma está disponível em redes sociais. Ele afirmou ainda que, entre os candidatos de esquerda que disputam a Prefeitura de Belo Horizonte, ele é o que possui uma maior experiência na administração pública. "Entre as candidaturas, a minha é a que possui mais apetite e experiência".

