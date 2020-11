Boa parte dos candidatos à prefeitura de Belo Horizonte lamentaram a falta de debate e de tempo para mostrar as suas propostas. A torcida de muitos deles é de que haja segundo turno, desejo manifestado por Nilmário Miranda e Luísa Barreto.

O petista foi um dos primeiros candidatos a prefeito a votar neste domingo. Ele chegou à escola estadual Professor Leopoldo de Miranda, no Santo Antônio, por volta de 8h, acompanhado do deputado estadual André Quintão e do ex-ministro Luiz Dulci.

Luísa Barreto

Candidata do PSDB, Luísa compareceu à urna eletrônica ao meio-dia, no Instituto Padre Machado, no Santo Antônio. Ela posou para fotos ao lados dos filhos Francisco e Sofia e de Juvenal Araújo, vice em sua chapa.

Lafayette Andrada

Candidato pelo partido Republicanos, Lafaeyette Andrada votou às 11h, no Colégio Imaculada Conceção, em Lourdes. É a segunda tentativa do deputado federal no executivo municipal - em 2016, ele concorreu à prefeitura de Juiz de Fora.

Cabo Xavier

Depois de passar mal na quinta-feira (12), com suspetia de infarto, o cabo Xavier, do PMB, deixou o seu voto às 10h15, na escola estadual Maria Luiza de Miranda Bastos, no bairro Planalto, na região norte.