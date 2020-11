Boa parte dos candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) lamentaram a falta de debate e de tempo para mostrar as suas propostas. A torcida de muitos deles é de que haja segundo turno, desejo manifestado por Nilmário Miranda (PT) e Luísa Barreto (PSDB).

O petista foi um dos primeiros candidatos a prefeito a votar neste domingo. Ele chegou à Escola Estadual Professor Leopoldo de Miranda, no bairro Santo Antônio, Centro-Sul da metrópole, por volta de 8h, acompanhado do deputado estadual André Quintão e do ex-ministro Luiz Dulci.

Luísa Barreto é candidata pelo PSDB

Luísa Barreto compareceu ao local de votação, no Instituto Padre Machado, também no Santo Antônio, ao meio-dia. A candidata posou para fotos ao lado dos filhos, Francisco e Sofia, e de Juvenal Araújo, vice de chapa.

Lafayette Andrada tenta um cargo em prefeitura pela segunda vez

Candidato pelo partido Republicanos, Lafaeyette Andrada votou às 11h, no Colégio Imaculada Conceção, em Lourdes, na região Centro-Sul. É a segunda tentativa do deputado federal no Executivo municipal - em 2016, ele concorreu à Prefeitura de Juiz de Fora.

Cabo Xavier

Depois de passar mal na quinta-feira (12), com suspeita de infarto, o cabo Xavier, do PMB, deixou o seu voto às 10h15, na Escola Estadual Maria Luiza de Miranda Bastos, no bairro Planalto, região Norte da capital.

