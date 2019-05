Sia escreveu um tuíte para um rapper chamado Dasani, de 16 anos, na terça-feira (28), afirmando que gostaria de adotá-lo. Ele ficou sem família após ver o homem que considerava como pai matar a sua mãe.



"Oi, Dasani. Eu gostaria de adotá-lo. Eu estou tentando achar você, fazer a checagem da minha casa [pelas autoridades responsáveis], etc. Mas eu quero que você saiba que terá um lar comigo", afirmou a cantora.



Hey dasani from "FOSTER" on @HBO! I'd like to adopt you we're just trying to find you and get my house check done etc. but I want you to know you will have a home with me.



- sia (@Sia) 28 de maio de 2019



A história do artista ficou conhecida pelo documentário Foster, do HBO, que mostra o trabalho de assistência social dos Estados Unidos por meio do Departamento de Crianças e Serviços Familiares de Los Angeles, a maior agência municipal de direitos infantis do país.



Assista a um trecho do filme, em que Dasani reflete sobre seus desafios na vida: