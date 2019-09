O ator Rodrigo Lombardi volta ao papel do agente penitenciário Adriano no longa-metragem Carcereiros - O Filme. Inspirado no livro homônimo de Drauzio Varella e na série homônima da Globoplay, que já teve duas temporadas lançadas na Rede Globo, o filme ganha trailer e data de estreia nos cinemas: 28 de novembro.



Desta vez, o protagonista Adriano precisa conciliar os dilemas familiares com o trabalho na Penitenciária Filinto Prates, que vive dias de terror com a luta entre duas facções rivais.



O clima fica mais tenso com a chegada inesperada do terrorista internacional Abdel, interpretado pelo ator sírio Kaysar Dadour, que foi revelado pelo Big Brother Brasil em 2018 e está no ar atualmente na novela Orfãos da Terra.



A trama mostra a busca de Adriano pela retomada do controle do presídio, os desafios de lidar com uma rebelião e como é a rotina dos agentes penitenciários brasileiros que precisam conviver com o dia a dia atrás das grades.



Como na série, o filme é dirigido por José Eduardo Belmonte, que fez Alemão (2014), e tem o roteiro assinado por Marçal Aquino, Fernando Bonassi, Marcelo Starobinas e Dennison Ramalho.



O elenco conta ainda com Jackson Antunes, Dan Stulbach, Tony Tornado, Milton Gonçalves, Rafael Portugal, Rainer Cadete e Ivan de Almeida.



O trailer do filme pode ser conferido no seguinte endereço na internet: https://www.youtube.com/watch?v=8TO-Lv2zRP8