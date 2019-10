Ex-jornalista da Globo, Carla Vilhena usou seu Twitter para criticar Maju Coutinho, apresentadora do Jornal Hoje, pela forma como cobriu a morte de Jorge Fernando no telejornal desta segunda-feira, 28.



"Sobre matéria da morte de Jorge Fernando: por mais que ele tenha sido divertido em vida, está morto. Repórter, não precisa berrar tanto. Apresentadora, vamos evitar rir depois das cenas de arquivo, enquanto lê a frase 'o corpo do diretor...'", escreveu, em referência também à repórter Raquel Honorato.



Na sequência, Carla Vilhena continuou a falar sobre o tema com alguns de seus seguidores: "Maju Coutinho é ótima. Não estou em posição de criticá-la. É uma dica simples de algo que se aprende com a experiência".



"Maju é linda e carismática, mas muita água tem que rolar para alguém ficar seguro na apresentação de um jornal ao vivo", continuou.



A apresentadora Carla Vilhena pediu demissão da Globo em janeiro de 2018, após 34 anos na emissora.



O ator e diretor Jorge Fernando morreu após ter um aneurisma no último domingo, 28.